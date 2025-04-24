على مسافة 100 كلم..الرئيس تبون يُدشن خط السكة الحديدية بشار-العبادلة

أشرف اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تدشين ووضع حيز الخدمة مقطع خط السكة الحديدية بشار-العبادلة على مسافة 100 كلم.

ويمثل المشروع خطوة إستراتيجية تعزز الربط الوطني بالولاية والبنية التحتية وتفتح آفاقا اقتصادية واعدة للجنوب الغربي.

هذا شرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم في زيارة عمل وتفقد لولاية بشار يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية تخص عدة قطاعات.

و يرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع

الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، وعدد من

أعضاء الحكومة.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى ولاية بشار وزير الداخلية و

الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، رفقة السلطات

المحلية المدنية و العسكرية.

وكانت الطائرة الرئاسية في توجهها إلى ولاية بشار مرفوقة بصقور سلاح الجو

للجيش الوطني الشعبي.