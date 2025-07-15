على مستوى أنبوب غاز GG1/42..مجمع سوناطراك يجري تمرين محاكاة لحادث

يجري مجمّع سوناطراك اليوم الثلاثاء تمرين محاكاة لحادث وهذا على مستوى أنبوب غاز GG1/42 بدائرة سيدي عيسى ولاية المسيلة. وذلك في إطار البرنامج السنوي المسطّر من طرف مركز القيادة التكتيكية لقطب الجزائر العاصمة لسوناطراك.

ويشارك في هذا التمرين، وفق المصدر ذاته،كل من مصالح الحماية المدنية، الدرك الوطني، الأمن الوطني، والمصالح الاستشفائية لدائرة سيدي عيسى ومستشفى ولاية المسيلة.

بهذا الشأن توجهت سوناطراك “مسبقا باعتذاراتها لكافة المواطنين القاطنين قرب المركز بسبب الإزعاج الذي قد ينجم جراء هذا التمرين”.