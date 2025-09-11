على مشارف الاعلان الرسمي.. فاروق شافعي يتفق مع شباب بلوزداد

كشفت مصادر مقربة من نادي شباب بلوزداد عن توصل إدارة الفريق إلى اتفاق نهائي مع المدافع فاروق شافعي، للانضمام إلى صفوف النادي في قادم المواعيد، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت نفس المصادر أن شافعي اختار العودة إلى البطولة الوطنية بعد تعثر مفاوضاته مع نادي الوحدة السعودي، لتنجح إدارة السياربي في خطف مدافع صاحب خبرة طويلة وتجربة مميزة في الدوري السعودي.

ويُعد فاروق شافعي، البالغ من العمر 35 عامًا، أحد أبرز المدافعين الجزائريين خلال السنوات الأخيرة، حيث تألق بشكل لافت مع نادي ضمك السعودي، وخاض معه 155 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليصبح الهداف التاريخي للمدافعين في الدوري السعودي، وهو ما يعكس قدراته العالية في الكرات الثابتة وإسهاماته الهجومية، رغم مركزه الدفاعي.

ووفق التشكيلة المتوقعة، من المرجح أن يشكل شافعي ثنائيًا قويًا في محور الدفاع إلى جانب شعيب كداد، مع تواجد كل من حسين بن عيادة ونوفل خاسف على الجهتين اليمنى واليسرى، ما يمنح شباب بلوزداد رباعيًا دفاعيًا متوازنًا يجمع بين الصلابة، الانضباط، والاندفاع الهجومي.

إدارة النادي تسير نحو الإعلان الرسمي بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية والإدارية، لتُصبح صفقة شافعي من أبرز تدعيمات الفريق هذا الموسم، بعد افتكاك صفقة فريد الملالي سابقا.