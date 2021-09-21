على هامش أشغال الجمعية العامة.. لعمامرة يجري محادثات مع نظرائه في هذه الدول

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على هامش أشغال الجمعية العامة اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظرائه في كل من الأردن، إيرلندا، اليونان، وجنوب افريقيا.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، فقد استعرض لعمامرة مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، سبل تعزيز التشاور وتنسيق الجهود دعما لمختلف القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وفي المقابل، أجرى لعمامرة محادثات مثمرة مع وزير خارجية اليونان نيكوس دنياس، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تقويتها، إلى جانب القضايا المتعلقة بالأمن والإستقرار والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك آفاق الدفع بالعملية السياسية في ليبيا الشقيقة.