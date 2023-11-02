على هامش إحياء ذكرى 1 نوفمبر.. الرئيس تبون يلتقي رياضيي النخبة

إلتقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، رياضيي النخبة، بمقر قصر الشعب بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع ثورة التحرير.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر “الفايسبوك”، صور للقاء الرئيس تبون رفقة لاعب جبهة التحرير الوطني محمد معوش و وزير الشباب والرياضة عبدالرحمن حماد.

كما إلتقى الرئيس تبون في هذه المناسبة، العديد من رياضيي النخبة وإستمع لإنشغالاتهم، وأكد لهم على سهر الدولة على توفير كافة الظروف المواتية لهم لرفع راية الجزائر عاليا في المحافل الدولية.