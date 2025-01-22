على هامش إشرافه على الاجتماعات لمجلس الأمن ..عطاف يتحادث مع نظرائه من 5 دول

تحادث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، مع عدد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة.

وقد التقى وزير الدولة، في هذا الصدد، مع كل من وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، ووزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية ناميبيا، بيا موشيلينغا، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية أوغندا، جيجي أودونغو أبوبكر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، موسى تيموثي كبة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، السيد رمضان عبد الله محمد غوك.

سمحت محادثات الوزير أحمد عطاف مع نظيره الأنغولي بتبادل الرؤى بخصوص عدد من القضايا والملفات المطروحة على مستوى الاتحاد الإفريقي في أفق ترؤس جمهورية أنغولا للمنظمة القارية بداية من شهر فبراير المُقبل.

أما اللقاء مع وزير الخارجية الناميبي، فقد شكل فرصة لبحث آفاق إضفاء المزيد من الزخم على علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين ومواصلة التنسيق بشأن دعم القضايا العادلة في القارة الإفريقية.

كما استعرض الوزير أحمد عطاف مع نظيره الأوغندي سبل تحقيق المزيد من النتائج بعنوان التعاون الاقتصادي تنفيذا للقرارات التي اتخذها رئيسا البلدين بالجزائر شهر مارس 2023.

ولدى لقائه مع وزير خارجية سيراليون، ناقش الطرفان الترتيبات الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في سياق تجسيد قرار تبادل التمثيل الدبلوماسي، فضلا عن مواصلة التنسيق البيني على مستوى مجلس الأمن في إطار مجموعة الأعضاء الأفارقة الثلاث (A3).

أما مباحثات وزير الدولة مع وزير خارجية جنوب السودان، فقد سمحت بتأكيد مواصلة الجزائر لإسهاماتها في دعم استتباب السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من موقعها بمجلس الأمن الأممي أو من خلال عضويتها بلجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول جنوب السودان (لجنة الخمسة C5)