على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز.. عطاف يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه في 6 دول 

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، بالعاصمة الأوغندية، كمبالا.

وفي هذا الاطار، وخلال اللقاء المطول الذي جمعه بنظيره الأوغندي، حاجي أبوبكر أدونغو، هنأ الوزير أحمد عطاف جمهورية أوغندا الشقيقة على توليها رئاسة حركة عدم الانحياز بمناسبة انعقاد هذه القمة، وتطرق مع محادثه إلى التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية-الأوغندية وسبل تعزيز هذه الحركية الإيجابية.

كما التقى أحمد عطاف مع وزيري خارجية كل من تشاد، محمد صالح النظيف، وليبيا، طاهر الباعور، حيث كان هذان اللقاءان فرصة للتشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

ومن جانب آخر، عقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية اجتماعات منفصلة مع كل من وزير خارجية باكستان، جليل عباس الجيلاني، ومع وزير خارجية أنغولا، تيتي أنطونيو، وكذا مع وزير خارجية سريلانكا، علي صبري.

وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بهذه الدول الصديقة، إلى جانب القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.