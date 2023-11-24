إعــــلانات
الرياضة

على هامش تواجده بالجزائر.. يونغ أفريكانز يزور مركزا للأيتام

بقلم فيصل زيان بوزيان
على هامش تواجده بالجزائر.. يونغ أفريكانز يزور مركزا للأيتام
  • 72
  • 0

إستغل رئيس نادي يونغ أفريكانز التنزاني هرسي علي، تواجد فريقه بالجزائر بمناسبة مواجهة شباب بلوزداد برسم الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا للقيام ببعض الأعمال الخيرية.

حيث قام رئيس النادي هرسي علي رفقة أعضاء من النادي بإلتفاتة طيبة تجاه أحد مراكز الأيتام المتواجدة بالجزائر العاصمة أمس الخميس.

وتبرع ممثلي النادي التنزاني ببعض المستلزمات الضرورية لمركز الأيتام مؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية المحمدية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/zhOwH
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر