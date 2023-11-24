على هامش تواجده بالجزائر.. يونغ أفريكانز يزور مركزا للأيتام

إستغل رئيس نادي يونغ أفريكانز التنزاني هرسي علي، تواجد فريقه بالجزائر بمناسبة مواجهة شباب بلوزداد برسم الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا للقيام ببعض الأعمال الخيرية.

حيث قام رئيس النادي هرسي علي رفقة أعضاء من النادي بإلتفاتة طيبة تجاه أحد مراكز الأيتام المتواجدة بالجزائر العاصمة أمس الخميس.

وتبرع ممثلي النادي التنزاني ببعض المستلزمات الضرورية لمركز الأيتام مؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية المحمدية.