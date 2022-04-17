على هامش جلسة صلح..امام مسجد امشدالة يعتذر بعد حادثة أمس!

قدم امام مسجد بلدية امشدالة، اليوم الأحد، اعتذاره على الانزلاق اللفظي امام الملء، كما قبل أعيان المنطقة اعتذاراته.

وذلك حسب بيان ولاية البويرة حول جلسة الصلح بين أعيان بلدية امشدالة وامام المسجد بعد حادثة أمس.

وحسب ذان البيان، فإنه بعد الحادثة المعزولة أي الانزلاق اللفظي الذي وقع ليلة أمس ببلدية امشدالة بمناسبة تنظيم حفل بالساحة العمومية للبلدية بمحاذات مسجد الهداية والذي انطلق على الساعة 10 سا : 20د أي بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

وبالإضافة الى المساعي مع اعيان المنطقة، بعض الجمعيات وكذا الجمعية الدينية للمسجد، وبعد تصريح امام مسجد الهداية بامشدالة عن رغبته في تقديم اعتذار علني لسكان المنطقة، تم تنظيم لقاء صلح وتسامح داخل مسجد الهداية بحضور الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي

والسلطات الأمنية، مدير الشؤون الدينية، ونخبة من الأئمة والمجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية، رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

أين قدم الإمام اعتذاره على الانزلاق اللفظي، من جهتهم قبل أعيان المنطقة اعتذاراته، كما تدخل اعيان المنطقة والولي ليشكر الجميع ويثمن كل ما يرمي للتصدي لكل محاولات زرع البلبلة والفتنة في هذا البلد وفي الولاية، لينتهي اللقاء بدعاء جماعي.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها