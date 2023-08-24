على هامش قمة “بريكس”.. وزير المالية يجري محادثات مع رئيسة البنك الجديد للتنمية

قام وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس، بجوهانسبورغ بجنوب افريقيا، بمحادثات مع رئيسة البنك الجديد للتنمية, ديلما روساف.

وجرى هذا اللقاء على هامش أشغال قمة “البريكس” التي عقدت في جوهانسبرغ من 21 الى 24 اوت الجاري, حسب بيان الوزارة.

وتناول اللقاء حسب البيان نقاشا موسعا حول ملف انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية، وهو بنك دولي يهدف إلى دعم مشاريع التنمية في الدول النامية.

وأعربت رئيسة البنك عن قناعتها بشأن قبول طلب الانضمام في الجلسة المقبلة لمجلس محافظي البنك، المقرر عقدها شهر سبتمبر المقبل.

كما تمت مناقشة الإجراءات العملية المتعلقة بمسار العضوية, حيث أكدت رئيسة البنك أن مجموع الدول الاعضاء في مجلس المحافظين قد ابدوا دعمهم لترشح الجزائر.