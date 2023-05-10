على هامش لقائه بوزير الدولة البريطاني.. وزير التربية يستعرض جهود الجزائر في هذا المجال

التقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مع وزير الدولة البريطاني للتنمية وإفريقيا، اندرو ميشال. وهذا على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتربية الذي يجري بلندن. حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لذات الوزارة.

كما أوضح نفس المصدر أن الوزير البريطاني, “وبعدما رحب بوزير التربية الوطنية والوفد المرافق له, عبر عن أمله في أن تكلل مشاركته في هذا المنتدى”. “مزيد من التطور والنجاح لمشاريع التعاون التربوي بين الجزائر والمملكة المتحدة”. “وبين الجزائر وشركائها الحاضرين في هذا التجمع العالمي”.

في حين، استعرض الوزير “جهود الدولة الجزائرية لترقية وتطوير المنظومة التربوية من ناحية الهياكل والتأطير”. مشيرا إلى “نوعية علاقات التعاون مع الشريك البريطاني في المجال التربوي”. وأشار المصدر ذاته إلى أن الطرفين أعربا عن “إرادتهما في مواصلة ترقية التعاون بين البلدين”.

ويشارك وزير التربية الوطنية في المنتدى العالمي للتعليم الذي ينظم هذه السنة تحت شعار “ترقية ثقافة التعلم وتعزيز القدرة على التكيف لتعليم أفضل وأكثر جرأة”.