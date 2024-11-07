على هامش مشاركته في أشغال الأنتربول..لقاءات ثنائية للمدير العام للأمن الوطني

شارك المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، في أعمال الدورة السنوية الـ92 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول”. والمنعقدة بغلاسغو (المملكة المتحدة)، من 4 إلى 7 نوفمبر 2024، على رأس وفد يضم إطارات سامية من الأمن الوطني.

وخلال هذه الأشغال، تم عقد حلقات نقاش تفاعلية تطرق فيها خبراء الأمن في العالم. للأبعاد المستقبلية للعمل الشرطي الدولي ضمن منظمة “انتربول”. وكذا مناقشة البرامج العالمية المتعلقة بالإستراتجيات التعاونية بين الدول الأعضاء. في ظل تصاعد الجريمة المنظمة وحتمية التكيف مع الأساليب الإجرامية المستحدثة.

كما عرفت أشغال هذه الدورة إنتخاب الأمين العام الجديد للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول”، “فالديسي أوركيزا” من دولة البرازيل خلفا للسيد يورغن ستوك، المنتهية عهدته.

وعلى هامش مشاركته في أشغال الجمعية العامة، أجرى المدير العام للأمن الوطني لقاءات ثنائية مع بعض رؤساء الوفود الشرطية المشاركة، المتمثلة في كوريا الجنوبية، روسيا، إيران، الهند، تركيا وألمانيا، حيث تناولت هذه اللقاءات، سبل توطيد آليات التعاون الشرطي وتبادل الخبرات والتعاون في بناء القدرات، في سبيل الوقاية من الجريمة ومكافحتها.