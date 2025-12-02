على هامش معرض “عُمان أغروفود” 2025.. تنظيم منتدى رجال الأعمال الجزائري–العُماني لتعزيز التعاون الاقتصادي

نظّم، اليوم الثلاثاء، منتدى رجال الأعمال الجزائري-العُماني، بمبادرة من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وبالتنسيق مع سفارة الجزائر بمسقط، وغرفة التجارة والصناعة العُمانية.

ويأتي هذا على هامش معرض عمان الدولي للزراعة والثروة السمكية والأغذية “عُمان أغروفود”.

وشهد المنتدى حضور ممثلين عن وزارات التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب العارضين الجزائريين والمؤسسات الاقتصادية العُمانية المشاركة في فعاليات المعرض.

وخلال هذا اللقاء، قدّم مدير تطوير المبادلات التجارية، زهير موساوي. ممثل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مداخلة محورية استعرض فيها واقع المبادلات التجارية بين البلدين. مؤكدًا على ضرورة استغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجالات المنتجات الفلاحية، والصناعات الغذائية، والأدوية البيطرية. وغيرها من القطاعات الواعدة التي تمثل فرصًا حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

كما شكّل المنتدى منصة عملية لبرمجة لقاءات ثنائية (B2B) بين رجال الأعمال الجزائريين والعُمانيين. بهدف خلق قنوات اتصال مباشرة وتطوير شراكات تجارية واستثمارية مشتركة. بما يسمح بتجسيد طموحات البلدين في الارتقاء بحجم المبادلات التجارية إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع الجزائر وسلطنة عُمان.

وفي سياق متصل، يواصل الجناح الجزائري، لليوم الثاني على التوالي، استقطاب عدد كبير من الزوار الذين أبدوا اهتمامًا لافتًا بالمنتجات الجزائرية المعروفة بجودتها وتميّزها. خاصة في مجالات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية. مما يعكس المكانة المتزايدة للصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية.