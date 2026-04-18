على هامش منتدى أنطاليا.. عطاف ولافروف يبحثان أبرز التحديات الدولية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمدينة أنطاليا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لفيدرالية روسيا، سيرغي لافروف.

وحسب بيان الوزارة اللقاء جرى على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” بتركيا.

وسمح اللقاء باستعراض مختلف أبعاد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا والتأكيد على أهمية الارتقاء بها إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات.

كما سمح اللقاء للتحضير لعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة. كما تطرق الوزيران إلى سُبل الإسهام المشترك في الدفع بالعلاقات العربية-الروسية والعلاقات الإفريقية-الروسية في سياق التحضيرات الجارية لعقد الاستحقاقات المرتقبة بهذا الخصوص.

وتبادل الوزيران الرؤى والتحاليل بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وعلى رأسها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات القضية الفلسطينية. وكذا الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.