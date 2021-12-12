إقبال محتشم على وحدات تلقيح عمال التربية
الأساتذة ركّزوا على تصحيح أوراق الاختبار وعقد مجالس الأقسام
تنظيم حملة تنظيف وتعقيم عبر المؤسسات التربوية قبل بداية الفصل الثاني
انطلقت، امس الأحد، عملية تلقيح عمال التربية عبر ألف و 433 وحدة تم تخصيصها لهذا الغرض، حيث عرفت العملية في يومها الأول إقبالا محتشما لعمال القطاع.
وهذا بسبب التزامهم بعملية استكمال عملية تصحيح الاختبارات وكذا عقد مجالس الأقسام لضبط المعدلات قبل تسليم كشوف النقاط هذا الخميس .
وعرفت العديد من الوحدات عدم وجود أي فرد فيها، مما أثار الكثير من علامات الاستفهام، بالرغم من توجيه تعليمات من قبل مديريات التربية إلى المؤسسات التربوية بضرورة التلقيح لتفادي انتشار الفيروس، خاصة وأنه تم تسجيل العديد من الحالات في الوسط المدرسي، الأمر الذي عجّل بتقديم العطلة وتمديدها إلى 24 يوما كاملا .
وفي هذا الصدد، قال عدد من الأساتذة إن التلقيح يعدّ مهما، ويجب على الأسرة التربوية أن تقف يدا واحدة لمواجهة هذا الفيروس، خاصة وأنه بات يصيب الأطفال، داعيا إلى التوعية حتى لا يصاب التلاميذ بهذا الفيروس والوصول إلى حالة كارثية .
كما قال مدير متوسطة إن التلقيح يعدّ الوسيلة الأنجع لضمان دخول مدرسي في الفصل الثاني من دون مخاطر، مؤكدا بأن هذه العملية ستتبعها عملية تعقيم واسعة تحسبا لدخول التلاميذ في الفصل الثاني، داعيا عمال التربية إلى التجنّد يدا في يد من أجل نجاح هذه العملية التي توليها السلطات العليا للبلاد أهمية بالغة .
من جهتهم، صرح بعض مديري المؤسسات التربوية لـ “النهار” بأن هذه العملية تدخل في إطار المخطط الاستراتيجي الوقائي الذي أعدّته وزارة التربية، ومن شأنه أن يحاصر الوباء، خاصة وأن هذه الموجة تمسّ حتى التلاميذ .
وفي هذا الصدد، قال أستاذ خضع لعملية التلقيح، إن الوقاية هي أهم شيء حتى لا يكون حجم الكارثة أكبر مع الدخول المدرسي خاصة وأن قطاع التربية من أكبر القطاعات عددا، سواء من حيث التلاميذ أو العمال.
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وح في البيان، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، قد تداولت أخبارا مفادها الغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط.
وفي هذا السياق، نفت وزارة التربية نفيا قاطعا هذه الشائعات،أين أكدت أن امتحان البيام هو امتحان يتوج مرحلة التعليم الإلزام.
ويسمح بتقييم كفاءات التلميذ واستعداده لمواصلة الدراسة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
وتجدر الإشارة، إلى أن عملية التسجيلات لهذا الامتحان المدرسي الوطني قد انطلقت ابتداء من 28 نوفمبر 2021 وتتواصل إلى غاية 23 ديسمبر 2021.
وذكّرت ذات الهيئة، على هذا الأساس بضرورة تقصي صحة المعلومات من مصدرها، وكذا عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة الوحيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تسديد المخلّفات المالية للأساتذة وعمّال التربية قبل 31 ديسمبر
أكدت وزارة التربية الوطنية، بأنه سيتم تسديد المخلّفات المالية المتراكمة منذ سنوات، قبل 31 ديسمبر الجار.
كما أشارت إلى أنها تلتزم برفع طلب للسلطات العليا للبلاد قصد مراجعة شبكة الأجور الخاصة بالأساتذة وعمال التربية.
وذلك نظرا لارتفاع التكاليف المعيشية مقارنة بالأجر الذي يعدّ زهيدا.
وأكدت وزارة التربية الوطنية في محضر الاتفاق الذي تم توقيعه بينها وبين نقابة “الكناباست”.
والذي تحوز “النهار” على نسخة منه، بأنها تلتزم بتنظيم مسابقة ترقية خاصة بالرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكوّن” بعنوان سنة 2021.
أي قبل نهاية السنة الجارية، وكذا بعنوان سنة 2022.
وقالت في هذا الشأن، إنه للفصل في ملف الترقية إلى الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكوّن”، قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم مسابقة ترقية الأساتذة إلى رتبتي “رئيسي” و”مكوّن”.
وذلك في جميع المراحل التعليمية بعنوان سنة 2021.
وفق الآليات والترتيبات التنظيمية المتعارف عليها، كما أكدت على تنظيم مسابقة ترقية لرتبتي “رئيسي” و”مكوّن” بعنوان سنة 2022.
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