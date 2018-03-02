عليق: “أبناء الإتحاد أولى بقيادة النادي”

الرياضة
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عليق: “أبناء الإتحاد أولى بقيادة النادي”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الرئيس الأسبق لإتحاد العاصمة، سعيد عليق، أن أبناء الفريق أولى بتولي قيادة النادي، مضيفا أنه لم يندم على تصريحاته السابقة حول إدارة حداد.

وصرح عليق لقناة “النهار”: “في إتحاد العاصمة هناك كفاءات ورجال من محبي الفريق، ولو بحثنا جيدا لوجدنا الرجل المناسب لقيادة الفريق”.

وأضاف: “أقول هذا دون المساس بشخصية صديقي عبد الحكيم سرار، الذي سبق له ممارسة كرة القدم وأحترمه كثيرا”.

وبخصوص تصريحاته السابقة بخصوص إدارة الرئيس السابق ربوح حداد أضاف: “لقد قلت ما كنت مقتنعا به ورأيي لم يتغير”.

وتابع سعيد عليق: “أنا شخص أملك مبادئ، ولا يمكنني تغيير مبادئي الشخصية التي تربيت عليها، وأنا مقتنع بها”.

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