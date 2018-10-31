عليق: ” أعجبني مشروع مجمع “مادار” وطالبت بمهلة أسبوع للتفكير”

أكد رئيس النادي الهاوي لفريق إتحاد العاصمة سعيد عليق أنه تلقى عرضا من طرف رئيس مجلس إدارة مجمع مادار من أجل الإشراف على إدارة فريق شباب بلوزداد.

وتحدث عليق في إتصال بالنهار أون لاين عن إمكانية ترأسه فريق شباب بلوزداد في الفترة المقبلة قائلا:

“إلتقيت برئيس مجلس إدارة مجمع مادار وعرض علي فكرة ترأس النادي، لكنني أخبرته أنه لا يمكنه العمل وهو يمتلك 46% من الأسهم فقط”

وأضاف: ” اليوم سمعت أنه تمكن من شراء 67% من أسهم النادي، وقد طالبته بمهلة أسبوع من أجل التفكير خصوصا أنني أعجبت كثيرا بمشروع مجمع مادار”.