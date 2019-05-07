عليق :”إتحاد العاصمة فريق كبير حتى قبل وصول حداد”

إعتبر المُدير العام الرياضي لشباب بلوزداد، سعيد عليق، بأن نادي إتحاد العاصمة، سيرفع رأسه لا محالة رغم رحيل، علي حدّاد.

وقال الرئيس السابق لأبناء “سوسطارة” في تصريحات لـ”تلفزيون النهار” :”لياسما فريق كبير، ولم يعرف التتويجات خلال فترة علي حدّاد فقط”

وأردف :”لقد نلنا العديد من التتويجات خلال الفترة التي عملت فيها، ولا يوجد ما يمنع الفريق من التنافس عليها مُستقبلا”.

ويعيش إتحاد العاصمة في هذه الفترة حالة من اللاإستقرار، بعد ترسيم رحيله مالكه “علي حدّاد” المُتواجد حاليا في الحبس الإحتياطي.