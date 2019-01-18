عليق: “التعادل أمام المولودية مخيب للآمال وكنا نستحق الفوز”

أكد المدير العام لشباب بلوزداد، سعيد عليق، أن فريقه كان يستحق الفوز بالداربي أما المولودية، لكن الحكم حرمه من ذلك.

وصرح عليق، لتلفزيون “النهار”: “لعبنا تحت ضغط كبير، وقلة تركيز في اللمسة الأخيرة، ومن المؤسف تضييع نقاط بهذه الطريقة”.

وأضاف: “في هذه المباراة كان بإمكاننا العودة بالنقاط الثلاثة كاملة، والتعادل مخيب للآمال، لأن الحكم حرمنا من هدف شرعي”.

وتابع: “الهدف الأول لم يكن من وضعيت تسلل، مؤلم تضيع نقاط بهذه الطريقة، أضعنا 6 نقاط في آخر ثلاثة مباريات”.

يذكر أن الداربي الذي جمع أمس الخميس، شباب بلوزداد، بمولودية الجزائر، انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.