عليق: “الحكم الموريتاني كان شجاعا.. وسنذهب إلى القاهرة للفوز”

نوّه المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، سعيد عليق، بالحكم الموريتاني دحان بيدا، الذي أدار مباراة الفريق أمس السبت، أمام الزمالك المصري، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أرضية ملعب 5 جويلية 62.

وسجل الفريق المصري هدفا قاتلا في الـ 90+1، عن طريق البرازيلي خوان بيزيرا، بعد هجمة خاطفة، ولكن غرفة “الفار” استدعت حينها الحكم دحان. ليتضح وجود ضربة جزاء للاتحاد قبل هدف الزمالك.

وبعد مراجعة “الفار” منح الحكم ضربة جزاء مستحقة جاء منها الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق خالدي في الدقيقة الـ 90+8، إلى جانب طرد لاعب الزمالك المغربي محمود بنتايك. بعد حصوله على انذار ثانٍ بسبب الاحتجاج.

وبخصوص السيناريو “الهيتشكوكي” الذي شهده ذهاب النهائي، قال عليق: “الحكم كان شجاعا.. ليس من السهل إلغاء هدف ومنح ضربة جزاء وطرد لاعب”.

وواصل المدير الرياضي للاتحاد الثناء على دحان بيدا، مضيفا: “هو حكم مونديالي. لا يمكنه الوقوع في خطأ مماثل، غرفة “الفار” استدعته بسبب ضربة جزاء، عاد في القرار وهذا أمر عادي”.

أما حول حظوظ ناديه في معانقة اللقب القاري، علّق ذات المتحدث: “سنذهب إلى القاهرة من أجل الفوز.. هذا نهائي ويجب أن تقدم فيه كل ما تملك وإلا ستضيع اللقب”.

قبل أن يستدرك الرئيس التاريخي لاتحاد العاصمة: “يجب أن نعترف بأن الزمالك فريق قوي. ولكن أتمنى أن يقدم اللاعبون ما عليهم.. وأتمنى أن يكتب لنا اللقب”.