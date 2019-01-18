عليق :”اللاعبون الجيدون خائفون من التوقيع للسياربي”

كشف المُدير العام لـ”شباب بلوزداد”، سعيد عليق، بأن إدارته ضيعت العديد من الصفقات المُهمة خلال الميركاتو الشتوي بسبب وضعية الفريق.

وقال للقناة الإذاعية الثالثة :”لقد كنا قادرين على إستقدام عناصر ذات مُستوى وقادرة على تقديم الإضافة، ولكنهم تخوفوا من حالتنا”.

وأردف :”في البداية عندما نتفاوض كل شيء يسير في الطريق الصحيح، ولكن لعبنا على تفادي السقوط، يدفعهم للإبتعاد عنا بعدها”.

وأكد الرئيس السابق لـ”إتحاد العاصمة”، بأنه سيعمل المُستحيل لقيادة “السياربي” للبقاء في مكانها الحقيقي مع الكبار، مع نهاية هذا الموسم.