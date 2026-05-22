عليق: “المدرب ندياي باق في اتحاد العاصمة مادمت في الفريق”

بقلم كريم تيغرمت
حسم المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، سعيد عليق، في مستقبل المدرب لامين ندياي، مؤكدا تمسكه بخدمات هذا الأخير.

وصرح سعيد عليق، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المدرب لامين ندياي، أثبت بأنه يملك كفائة كبير”.

كما أضاف: “هناك من كان يعارض قدوم ندياي لاتحاد العاصمة، وبعض الأطراف سعت لعرقلة الصفقة”.

وتابع سعيد عليق: “المدرب لامين ندياي، باق على رأس العارضة الفنية لاتحاد العاصمة، للموسم المقبل، ما دمت في الفريق”.

