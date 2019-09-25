عليق :” بعض أنصار شبيبة القبائل شوّهوا صورة الفريق”

تحدث المدير العام لفريق شباب بلوزداد سعيد عليق، عن الأحداث التي شهدها ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو أمس الثلاثاء.

وقام أنصار شبيبة القبائل بإقتحام أرضية ميدان ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو عند الدقيقة الـ79 مباشرة بعد تسجيل شباب بلوزداد الهدف الثالث.

وتحدث عليق لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة قائلا:

“ليس كل الأنصار ..ولكن مجموعة صغيرة شوهت قليلا صورة شبيبة القبائل وهذا أمر مؤسف لفريق من حجم الشبيبة”.

وأضاف: “المباراة جرت وسط روح رياضية كبيرة، مع تحكيم جيد وكان كل شيء متوفر من أجل العرس الكروي، لكن يجب أن نعترف بشيء أن الإستقبال كان رائعا من طرف إدارة شبيبة القبائل، بالإضافة إلى إدخال 200 مناصر مجانا”.