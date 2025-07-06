عليق: “تتويجنا بكأس الجزائر لهذا الموسم له طعم خاص”

ثمّن رئيس اتحاد العاصمة، سعيبد عليق، تتويج ناديه بكأس الجزائر، معتبرا بأن هذا التتويج، له طعم خاص بالنظر لعدة اعتبارات.

وصرح عليق، في هذا الخصوص: “تتويجنا بكأس الجزائر هذا ا الموسم، جا بطابع خاص، بالنظر للوضعية التي كان عليها فريقنا”.

كما أضاف: “هذا التتويج جاء عشية الذكرى الـ88 لتأسيس النادي، وتزامنا مع الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال”.

لاعبينا أبانوا وجههم الحقيقي، وأنا جد سعيد بمردودهم، إلى جانب كل من الطاقم الفني، والطبي، والمسير، الذين بذلو مجهود كبير لنيل هذا اللقب”.