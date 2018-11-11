عليق: “ثلاثة أسماء مرشحة لتدريب شباب بلوزداد”

كشف سعيد عليق، المدير الرياضي العام الجديد، لنادي شباب بلوزداد، أن إدارته تسعى لإنتداب مدرب جديد للفريق، من بين ثلاثة أسماء متاحة.

وصرح سعيد عليق، لتلفزيون “النهار”: “هناك مدربين أو ثلاثة، متاحين حاليا، سنحاول التوصل لاتفاق مع أحدهم، لتولي تدريب الفريق”.

وأضاف: “من الصعب جدا اقناع أي مدرب بتولي العارضة الفنية للفريق، في ظل الوظعية الصعبة التي يتواجد فيها شباب بلوزداد”.

ورفض عليق، كشف اسم أي مدرب من الذين دخل معهم في مفاوضات لتدريب شباب بلوزداد، رغم أنه تم تداول اسمي كل من بوعلام شارف، وعبد القادر عمراني، في وقت سابق.

وتابع عليق: “وافقت على المهمة التي أوكلها لي مجمع “مدار”، رغم أنها صعبة جدا، هذه هي التحديات، وأنا قبلتها رغم صعوبتها”.

وبخصوص رأيه حول الصدام الذي حدث مؤخرا بين الرابطة المحترفة لكرة القدم، ورؤساء الأندية، اكتفى سعيد عليق بالقول “ربي يهديهم”.