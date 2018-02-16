عليق: ” خروج حناشي بهذه الطريقة غير مقبول”

أكد الرئيس السابق لفريق إتحاد العاصمة سعيد عليق أنه تأثر كثيرا للطريقة التي غادر بها “محند شريف حناشي ” رئاسة فريق شبيبة القبائل.

وقال عليق لدى نزوله ضيفا على حصة داخل الـ18 التي تبثها قناة النهار أن حناشي هو من أوصل نفسه لهذا الأمر رغم تأكيده أنه لا يستحق ذلك بعد كل ما قدمه للشبيبة.

“حناشي وصل روحو، ما عرفش وقتاش يروح، ربما حب الفريق أو وربما في إعتقاده أنه في حال مغادرته لا يوجد من يخلفه”

وأضاف: ” خروج حناشي بهذه الطريقة غير مقبول، لأنه رجل خدم كثيرا شبيبة القبائل وتأسفت لطريقة خروجه من الشببية”.