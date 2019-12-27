عليق: “خليفة عمراني سيكون محليا”

كشف المدير العام الرياضي لفريق شباب بلوزداد، سعيد عليق، أنه يسعى للتعاقد مع مدرب محلي، ليكون خليفة لعبد القادر عمراني.

وصرح سعيد عليق، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “أنهينا مرحلة الذهاب، والحصيلة كانت جد ايجابية بالنسبة لنا”.

وأضاف: “ليس لدينا إسم محدد لخليفة عمراني، لكننا نأمل في استقدام مدرب محلي يملك كفاءة كبيرة، له خبرة في البطولة الوطنية، ويعرف عقلية اللاعب المحلي”.

وبخصوص اللاعبين الذين سيستهدفهم النادي في المركاتو الشتوي المقبل، أوضح سعيد عليق: “لدينا فكرة عن اللاعبين الذين نحن بحاجتهم، وبعضهم منح موافقته المبدئية للإنضمام للفريق”.