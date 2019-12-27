عليق: “رحيل عمراني لم يكن في الوقت المناسب”

الرياضة
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عليق: “رحيل عمراني لم يكن في الوقت المناسب”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر سعيد عليق، المدير العام الرياضي لشباب بلوزداد، أن رحيل مدربه عبد القادر عمراني لم يكن في الوقت المناسب، مؤكدا أن شتمه يعد تصرف غير مقبول.

وصرح سعيد عليق، للإذاعة الوطنية: “من غير اللائق شتم المدرب بتلك الطريقة وهو الذي أنقذ الفريق وتوّج معه بكأس الجمهورية وجعله هذا الموسم في المراكز الأولى للبطولة”.

وأضاف: “أعتبر أن هذا تصرف غير مقبول تماما، ربما ارتكبنا بعض الأخطاء التي نعمل كل يوم لتصحيحها، لكن يبقى الإستقرار دائما هو الأهم”.

وتابع: “رحيل المدرب لم يكن في الوقت المناسب، ربما عمراني اتخذ قراره في لحظة غضب، لكنه لم يكن في الوقت المناسب للأسف”.

وختم سعيد عليق: “كنت أتمنى أن يواصل عمراني، مهامه إلى نهاية الموسم، لكن كل محاولاتي باءت بالفشل، حيث رفض الرجوع عن قراره”.


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