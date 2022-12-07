عليق :” رحيل قرباح خسارة كبيرة للكرة الجزائرية”

ابدى رئيس اتحاد العاصمة سابقا سعيد عليق تأثره الكبير اثر رحيل الرئيس السابق للرابطة المحترفة محفوظ قرباج.

وقال عليق في تصريح له لـ “النهار” أثناء تواجده بمقبرة سيدي رزين ببراقي أثناء تشييع جنازة المرحوم :”أتذكر لما توليت مسؤوليتي في شباب بلوزداد، و الفريق لم يكن في الطريق الصحيح آنذاك، سألني محفوظ عن إمكانية السقوط إلى القسم الثاني، أجبته بأن الفريق لن يسقط”.

وأضاف عليق “قرباج كان إنسان رزين و يفكر جيّدا قبل الحديث، متفائل كعادته، رحيله أعتبره خسارة كبيرة للكرة الجزائرية”

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