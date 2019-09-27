عليق: ” سيتم إفتتاح ملعب 20 أوت مجددا بعد 10 أيام”

أكد المدير العام لفريق شباب بلوزداد سعيد عليق أنه سيتم إعادة فتح ملعب 20 أوت بعد 10 أيام من أجل إحتضان مباريات شباب بلوزداد.

وتحدث سعيد عليق عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة عن وضعية شباب بلوزداد ومباراته المقبلة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية قائلا:

” الفريق المصري فريق كبير، والنتيجة لم تحسم بعد وطالبت اللاعبين بالتركيز على مباراة العودة والحذر وعدم التسرع من أجل التسجيل مبكرا”

وأَضاف: “أرضية 5 جويلية تقلقني كثيرا لأنها لا يمكن أن تتحمل كل هذه المباريات، ومن المؤسف أننا في ولاية الجزائر لا نملك سوى ملعب واحد فقط والذي لا يمكنه تحمل كل الأندية العاصمية”

وإختتم حديثه قائلا: “بعد 10 أيام سيكون ملعب 20 أوت جاهزا من أجل إحتضان مباريات شباب بلوزداد مجددا”.