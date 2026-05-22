عليق: “شرعنا في التحضير للموسم المقبل ولدينا تحد جديد”
بقلم كريم تيغرمت
أكد المدير الرياضي لفريق اتحاد العاصمة، سعيد عليق، عن شروع إدارة النادي في التحضير للموسم الكروي المقبل.
وقال عليق، في تصريحه اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “بدأنا في التحضير للموسم الكروي المقبل منذ الآن”.
كما أضاف: “هناك تحد جديد لنا في الموسم المقبل، وهو التنافس على كل الألقاب، والتواجد في مركز أفضل مما نحن عليه هذا الموسم”.
وتابع سعيد عليق: “أسعى لمنح بعد آخر لفريق اتحاد العاصمة في الموسم المقبل، من خلال القيام بتنظيم جديد”.
