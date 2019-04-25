عليق :”ضحينا كثيرا والنتائج بدأت تظهر جليا”

عبّر المُدير العام الرياضي لنادي شباب بلوزداد، سعيد عليق، عن فخره الكبيره بأشباله بعد تحقيقهم تأهلا مُستحقا لنهائي كأس الجمهورية.

وصرّح قائلا لتلفزيون “النهار” بعد الفوز على شباب قسنطينة بثنائية قائلا :”لقد قمنا باللازم على أرضية الميدان، والعمل أعطى ثماره”.

وواصل :”طيلة الأشهر الماضية، قمنا بالكثير من التضحيات والحمد لله، الفضل الأول يعود للاعبين والطاقم الفني بقيادة، عبد القادر عمراني”.

وعاش أبناء “لعقيبة” أمسية مميزة، بعدما أصبحت “السياربي” على بعد خُطوة فقط من الحصول على السيدة الكأس لثامن مرة بتاريخه.