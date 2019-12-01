عليق: “ضيعنا نقطتين وطرد سعيود كان قاسيا”

إعتبر المدير العام الرياضي لفريق شباب بلوزداد، سعيد عليق، أن فريقه ضيع نقطتين، بتعادله أمس السبت، أمام مولودية الجزائر.

وصرح سعيد عليق، عقب هذه المواجهة، لتلفزيون “النهار”: “ضيعنا نقطتين بالرغم من أن فريقينا أدى مباراة جيدة، وكل اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم”.

وبخصوص طرد سعيود، أضاف المدير العام الرياضي لشباب بلوزداد: “أعتبر أن طرد أمير سعيود، كان قاسيا نوعا ما”.

يذكر أن حكم هذه الداربي العاصمي، طرد لاعب شباب بلوزداد، في الدقيقة 79 من عمر المواجهة، عندما كانت النتيجة لصالح فريقه بـ2-1.