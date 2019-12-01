عليق: “ضيعنا نقطتين وطرد سعيود كان قاسيا”

الرياضة
  • -
  • 0
عليق: “ضيعنا نقطتين وطرد سعيود كان قاسيا”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر المدير العام الرياضي لفريق شباب بلوزداد، سعيد عليق، أن فريقه ضيع نقطتين، بتعادله أمس السبت، أمام مولودية الجزائر.

وصرح سعيد عليق، عقب هذه المواجهة، لتلفزيون “النهار”: “ضيعنا نقطتين بالرغم من أن فريقينا أدى مباراة جيدة، وكل اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم”.

وبخصوص طرد سعيود، أضاف المدير العام الرياضي لشباب بلوزداد: “أعتبر أن طرد أمير سعيود، كان قاسيا نوعا ما”.

يذكر أن حكم هذه الداربي العاصمي، طرد لاعب شباب بلوزداد، في الدقيقة 79 من عمر المواجهة، عندما كانت النتيجة لصالح فريقه بـ2-1.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=734241

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com