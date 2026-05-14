عليق: “علينا التسجيل في مصر من أجل العودة بالكأس إلى الجزائر”

تحدث المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، سعيد عليق، عن نهائي كأس الكونفيدرالية الذي سيجمعهم بنادي الزمالك، مؤكدا عزمهم على العودة بالكأس.

وصرح عليق، في هذا الخصوص: “لعبنا شوط أول بالجزائر، وفزنا به، الآن سنخوض الشوط الثاني في مصر، وعلينا الفوز به أيضا”.

كما أضاف: “في مباراة النهائي من الضروري أن تكون في القمة، ونحن هدفنا تسجيل هدف في مصر، من أجل العودة بالكأس”.

وبخصوص جاهزية تعداد الفريق، قال سعيد عليق: “لاعبينا متعودون على مثل هذه المباريات الكبيرة، ولمست فيهم رغبة، وعزيمة كبيرتين”.