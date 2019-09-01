عليق: “غلق ملعب “20 أوت” سيشكل عائقا لشباب بلوزداد”

أبدى المدير العام الرياضي لشباب بلوزداد، سعيد عليق، حسرته، لغلق ملعب “20 أوت”، معتبرا أن ذلك سيشكل عائقا بالنمسبة لفريقيه.

وصرح عليق، لتلفزيون “النهار”، عقب فوز فريقه على نصر حسين داي: “لم يعد هناك ملاعب في الجزائر العاصمة، خاصة بعد قرار غلق ملعب “20 أوت””.

وأضاف: “غلق ملعب “20 أوت”، سيشكل عائقا بالنسبة لفريقينا، فنحن نفضل اللعب بملعنا، لكن الأحداث الأخيرة حالة دون تمكيننا من ذلك”.

وتابع عليق: “ملعب “بولوغين” على سبيل المثال يحتضن ثلاثة مباريات، وأرضية ملعب “5 جويلية”، لا تتحمل أكثر من مبارتين”.

يذكر أن شباب بلوزداد، فاز بملعب “5 جويلية”، على الجار نصر حسين داي، بنتيجة 2-1، لحساب الجولة الثالثة من المحترف الأول.