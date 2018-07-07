عليق : “لالماس أحسن لاعب لكل الأوقات في الجزائر وكانت لديه شخصية قوية وصعبة”

أكد الرئيس السابق لإتحاد العاصمة، سعيد عليق، أنّ الفقيد حسان لالماس يعتبر أحسن لاعب لكل الأوقات في الجزائر.

وقال عليق لتلفزيون “النهار” من أمام منزل عائلة لالماس، حيث كان أول الوافدين لتقديم واجب العزاء: “لالماس هو أحسن لاعب لكل الأوقات، كانت لديه كل المواصفات لذلك”.

وأضاف: “لالماس قدم مشوارا رائعا، وكانت له فرصة للإحتراف في فرنسا ويبقى لاعبا كبيرا ربي يرحمه”.

وأوضح عليق أن لالماس كانت لديه شخصية صعبة وقوية جدا على اعتبار انه كان إطارا في الأمن الوطني.

كما طالب بالقائمين على الكرة الجزائرية، الإهتمام باللاعبين القدامى المهمشين وإعطائهم حقهم بعدما أعطوا الكثير للجزائر.