عليق: ” لايمكن للنادي الهاوي معارضة بيع الأسهم..توقفوا عن مغالطة الأنصار”

أكد رئيس النادي الهاوي لفريق إتحاد العاصمة سعيد عليق أنه لا يمكنه معارضة بيع أسهم فريق إتحاد العاصمة لأحد المستثمرين الجديد وأنه يرحب بهذا القرار.

ونشر المدير العام لفريق شباب بلوزداد سعيد عليق بيانا رسميا، تحصلت عليه النهار دافع فيه عن نفسه بعد تعرضه لإتهامات من طرف أنصار إتحاد العاصمة بأنه يسعى لعرقلة قدوم مستثمر سعودي لشراء أسهم الإتحاد قائلا:

“مستقبل اتحاد الجزائر مرتبط بمالك غالبية الأسهم “‪ETRHB” الذي يملك 92 ‪% من الأسهم، والذي يستطيع بيعها أو التنازل عنها بالأولوية لصالح مساهمين آخرين اذا اعربوا عن اهتمامهم بامتلاكها أو لمستثمرين آخرين، لا يمكن في أي حالة من الأحوال لمساهم مهما يكن وحتى النادي الهاوي معارضة بيع هذه الأسهم، وعليه توقفوا عن مغالطة الأنصار”.