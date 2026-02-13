عليق :”لا أفهم سر تهجّم أنصار اتحاد العاصمة على شخصي في كوت ديفوار”

أعرب المدير الرياضي لنادي اتحاد العاصمة، سعيد عليق، عن استغرابه الشديد من تصرف بعض الأنصار الذين تهجموا عليه عقب مباراة سان بيدرو في كوت ديفوار، رغم عودة الفريق بفوز ثمين خارج الديار.

وقال عليق في تصريح خصّ به قناة النهار، اليوم الجمعة: “لا أفهم سر هذا التهجم، الأنصار جاءوا إلى الفندق واعتدوا علينا لفظيًا ونحن خارج الجزائر، أنا لا أعتبرهم أنصارًا”.

وأضاف موضحًا: “في حالة الخسارة يمكن تفهم ردود الفعل، لكننا لم نكن في تلك الوضعية، الفريق فاز وحقق المطلوب، وبالتالي ما حدث غير مبرر تمامًا”.

كما دافع سعيد عليق بقوة عن ابنه، الذي يساهم في الشركة الرياضية للفريق العاصمي، مؤكدًا: “ابني هو رابع مساهم في الشركة الرياضية لاتحاد العاصمة، ولا أرى سببًا لمحاولة الإساءة إليه أو إلحاق الأذى به”.

وختم عليق حديثه بالتطرق إلى علاقته برئيس النادي الجديد، بلال نويوة، قائلًا: “لا أملك أي مشاكل مع الرئيس بلال نويوة، وأعتقد أنه يسمع ويرى كل شيء، ومن حقه اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة”.

وتأتي تصريحات عليق في وقت يسعى فيه اتحاد العاصمة إلى الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق، خاصة خلال مشاركته القارية، وسط دعوات لضرورة دعم النادي وتغليب المصلحة العامة.