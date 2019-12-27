عليق :”لا يجب المساس بمُساعدي عمراني”

أوضح المدير العام الرياضي لشباب بلوزداد، سعيد عليق، بأنه يعارض فكرة التخلي عن جميع مُساعدي عبد القادر عمراني، بعد رحيله.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”من وجهة نظري، أعتقد بأن الإستقرار هو الخيار الأفضل بالنسبة لنا”.

وواصل :”الطاقم الحالي، كان مُتواجدا قبل عمراني، ولا يوجد سبب يدفعنا لعدم تركهم في مناصبهم”.

وشدد عليق، بان إدارته تمتلك مشروعا كبيرا، وبأن الإستقرار هو الخيار الأمثل للوصول للأهداف المرسومة.

وتأتي خرجة عليق، مُعاكسة لما أشارت إليه الصفحة الرسمية للسياربي، والتي أكدت على إحداث ثورة في الطاقم الفني.