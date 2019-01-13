عليق: “لن ننتظر اللاعب الكونغولي وسنبحث عن بديل له”

أكد المدير العام لفريق شباب بلوزداد، سعيد عليق، أن إدارته لن تضيع المزيد من الوقت في انتظار وصول اللاعب الكونغولي للتعاقد معه، وستعمل على إيجاد بديل له.

وكشف سعيد عليق، أن هناك شخصين، وصفهم بصائدي الجوائز، إدعو أنهم مناجرة اللاعب الكنغولي إسماعيل أونغوبو، ووعدوه بإحضار اللاعب، لكن لم يحدث ذلك.

وصرح عليق، لتلفزيون “النهار”: “اتصل بي شخصين من صائدي الجوائز، وأكدا لي أنهما مناجرة اللاعب الكنغولي، وطلبت منهم إحضاره، لكنهم قدمو بدون اللاعب”.

وأضاف: “كان من المفترض أن يصل اللاعب اليوم الأحد، حسب تأكيدات مناجره، لكن اللاعب لم يحضر، ونحن لن ننتظره، وعلينا إيجاد بديل له خلال اليومين المقبلين”.