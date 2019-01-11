عليق :”مباراة بارادو صعبة والكونغولي سيمضي دون تجارب”!

أكد المناجير العام لشباب بلوزداد، سعيد عليق، أن اللقاء المُنتظر، غدا السبت، أمام نادي بارادو صعب، مُعتبرا الخطأ فيها ممنوع.

وأوضح عليق، في تصريح خص به “النهار”، اليوم، أن الدولي الكونغولي، اسماعيل أنكوبو، سيصل للجزائر، غدا، وسيمضي مباشرة دون تجارب.

وصرح قائلا :”مباراة بارادو مهمة، سنلعب مواجهتنا المتبقية مثل لقاءات كأس لأنها مهمة، وسنسير خُطوة بخُطوة لأن الأمر ليس سهلا”.

وأضاف:”اللاعبون محفزون تلقائيا وهم مُجبرون على تحمل مسؤوليتهم لإنقاذ الفريق”.

وواصل “لن أتحدث عن التحكيم قبل اللقاء والمنحة التي سنخصصها للاعبين في حالة الفوز ستكون معقولة”.

وبخصوص استقدامات الفريق والإجازة الأخيرة التي خصصت لمهاجم كونغولي، أردف قائلا:” “سنمضي للمهاجم أنكوبو اسماعيل من دون تجارب لضيق الوقت”.

وختم :”إن شاء الله لن نخطأ، خاصة وأنه جاهز من حيث المنافسة بعدما لعب الأربعة أشهر الأخيرة في بلاده”.