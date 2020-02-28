عليق: “مستعد لمساعدة إتحاد العاصمة” !

أبدى “سعيد عليق” رئيس النادي الهاوي لإتحاد العاصمة استعداده للعودة مجددا لفريق “القلب” كمدير عام بالشركة الجديدة “serport”.
وقال “عليق” في تصريحات صحفية: “لا أعرف ماذا أقول، أعتقد أن الوضعية الحالية للاتحاد لا تسر أي أحد، ويجب علينا أن نجد حلا سريعا لإنقاذ ما تبقى وغلق الطريق أمام الانتهازيين”
وأضاف: “أنا مناصر وفي لاتحاد العاصمة، لم أبخل يوما على هذا الفريق، ولطالما لبيت النداء في كل مرة احتاجني فيها”.
وختم كلامه: “أؤكد أنني سأوافق على تولي منصب المدير العام إن طلب مني الملاك الجدد ذلك”.
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