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عليق: “مستعد لمساعدة إتحاد العاصمة” !

الرياضة
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عليق: “مستعد لمساعدة إتحاد العاصمة” !
بقلم أمير بهلول

أبدى “سعيد عليق” رئيس النادي الهاوي لإتحاد العاصمة استعداده للعودة مجددا لفريق “القلب” كمدير عام بالشركة الجديدة “serport”.

وقال “عليق” في تصريحات صحفية: “لا أعرف ماذا أقول، أعتقد أن الوضعية الحالية للاتحاد لا تسر أي أحد، ويجب علينا أن نجد حلا سريعا لإنقاذ ما تبقى وغلق الطريق أمام الانتهازيين”

وأضاف: “أنا مناصر وفي لاتحاد العاصمة، لم أبخل يوما على هذا الفريق، ولطالما لبيت النداء في كل مرة احتاجني فيها”.

وختم كلامه: “أؤكد أنني سأوافق على تولي منصب المدير العام إن طلب مني الملاك الجدد ذلك”.


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