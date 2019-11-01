عليق :”من حق أنصارنا أن يحلموا باللقب”

أكد المدير العام الرياضي لشباب بلوزداد، سعيد عليق، على أن طموح الأنصار في الحصول على لقب هذا الموسم حُلم مشروع.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة :”نظرا للبداية المُحققة من طرف الفريق، فإن الطمع في التتويج يبقى منطقيا”.

ورفض الرجل الأول في السياربي، الذهاب الى أبعد من ذلك، تفاديا لفرض ضغط إضافي على أشبال عبد القادر عمراني.

ليتطرق فيما بعد، للإقصاء المُر الذي تعرض له زملاء كداد من مُنافسة كأس الكاف، على يد بيراميدز المصري.

وقال :”إقصاؤنا المُبكر في كأس الكاف، يعود رُبما لنقص خبرة الكثير من اللاعبين، ونتيجة الذهاب كانت فخا لنا”.