عليق :”هذه رسالتي لأنصار شباب بلوزداد..”

وجه المُدير العام لـ”شباب بلوزداد”، سعيد عليق، رسالة قوية لأنصار الفريق، مؤكدا لهم بأن المُدرب والإدارة واللاعبين سيعملون لتفادي السقوط.

وقال في هذا الشأن للقناة الإذاعية الثالثة :”أؤكد لجماهيرنا العريقة بأننا سنعمل المُستحيل، من أجل ضمان مكانتنا الطبيعية مع الكبار”.

ليُضيف :”الشيء الأكيد، هو أننا حتى لو “متنا” فإن ذلك سيكون والسلاح في أيدينا، وسنطرق كل الأبواب للوصول لغايتنا المنشودة”.

وظهر الرجل الأول في “السياربي” واثقا من مُستقبل أبناء “لعقيبة”، رغم الوضعية الكارثية التي يتواجدون فيها منذ بداية الموسم الجاري.