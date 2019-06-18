عليق: ” هناك غموض بخصوص الديون العالقة في إتحاد العاصمة”

أكد رئيس النادي الهاوي لفريق إتحاد العاصمة سعيد عليق أن الحقيقية للديون العالقة غير واضحة بسبب التضارب في الأرقام الحقيقية.

وأكد سعيد عليق في تصريح لوسائل الإعلام، أن التعرف على مبلغ الديون الحقيقية سيكون خلال إجتماع الجمعية العامة الثانية المقررة هذا السبت موضحا:

“المشكل الحقيقي اليوم ليس مستقبل سعيد عليق في إتحاد العاصمة، وإنما مستقبل الإتحاد في حد ذاته”.

“هناك من يقول 200 مليار ديون في فريق إتحاد العاصمة، وهناك من يقول مليار واحد، لكن يتوجب علينا الحصول على الرقم الحقيقي الذي سنتعرف عليه في الإجتماع المقبل المقرر هذا السبت”.