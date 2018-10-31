عليق: “يجب أن أستقيل من رئاسة النادي الهاوي لفريق إتحاد العاصمة “

أكد رئيس النادي الهاوي لفريق إتحاد العاصمة سعيد عليق على صعوبة مهمة ترأسه لفريق شباب بلوزداد بما أنه لا يزال يشغل منصبا في فريق سوسطارة.

وتحدث عليق في إتصال بالنهار أون لاين عن إمكانية ترأسه فريق شباب بلوزداد في الفترة المقبلة قائلا:

” هناك مكشلة واحدة تحرمني من ترأس شباب بلوزداد، خصوصا أنني لا زلت رئيس النادي الهاوي لفريق إتحاد العاصمة”

وأضاف: ” يجب علي أن أستقيل من منصب النادي الهاوي أو البحث عن حل آخر..لذلك طلبت بمهلة للتفكير”

وفيما يخص أنصار فريقه السابق إتحاد العاصمة الذين يعتبرونه الرئيس التاريخي للنادي قال سعيد عليق:

“أنصار إتحاد العاصمة أحترمهم كثيرا، لكنهم الآن إختارو شخص آخر لقيادة الفريق، وأنا من جهتي سأفكر في ترأس شباب بلوزداد”.