عليق يسعى لإعادة بادو الزاكي لشباب بلوزداد

يعمل سعيد عليق، المدير الرياضي لشباب بلوزداد، على إعادة المدرب المغربي بادو الزاكي، للإشراف على العارضة الفنية لشباب بلوزداد.

وربط سعيد عليق اتصالا رسميا، ببادو الزاكي، أين اقترح عليه فكرة العودة للجزائر من جديد، وتولي زمام الأمور في بيت الشباب، خلفا للمدرب شريف الوزاني.

ومن المقرر أن يتنقل المدرب المغربي، إلى الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة، للتفاوض على العرض الجديد المقترح عليه من إدارة سعيد عليق.

ويعول عليق، على خبرة المدرب المغربي، لإنقاذ شباب بلوزداد، من شبح السقوط هذا الموسم، مثلما فعلها، موسم 2016-2017.

يذكر أن المغربي بادو الزاكي، قاد نادي شباب بلوزداد، للتويج بكأس الجمهورية، موسم 2016-2017، على حساب وفاق سطيف.

