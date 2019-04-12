عليق يضع شروطا مقابل تأجيل مواجهة الكأس أمام السي أس سي !

رفض مناجير فريق شباب بلوزداد سعيد عليق تأجيل مواجهة الدور نصف النهائي التي ستجمع فريقه أمام شباب قسنطينة، حيث قدم إقتراحا جديدا على اللجنة المنظمة.

وأكد عليق في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة، أن فريقه سيكون مطالبا بخوض ثلاث مباريات نارية في ظرف 6 أيام فقط قائلا:

“سمعنا بتأجيل مباراة الكأس عبر الموقع الرسمي للفاف، وأؤكد لكم أن هذه المباراة تشكل لنا مشكل لأننا مطالبون بلعب 3 مباريات في ثلاث أيام فقط”.

وأضاف: ” سنلعب يوم 17 أفريل مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية أمام شباب قسنطينة ويوم 20 أفريل مباراة البطولة، ويوم 23 مباراة العودة أمام السي أس سي”.

وأضاف: “هذا يشكل خطرا على صحة لاعبينا..أنا موافق على لعب المباراة يوم 17 ، لكن علينا أنّ نؤجل مباراة البطولة إلى 23 ، ومباراة الكأس إلى 24 وهذا لا يزعج أي طرف”.

وإختتم حديثه قائلا: “أطالب أن يتم الإعتماد على البرمجة الأولى أو تأجيل المواجهات الأخرى بـ24 ساعة “.