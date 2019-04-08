“عليق” يقصف :”حسبما سمعت زطشي رئيس غير قانوني”!

الرياضة
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“عليق” يقصف :”حسبما سمعت زطشي رئيس غير قانوني”!
بقلم إسماعيل عشاش

وجه المُدير العام الرياضي لـ”شباب بلوزداد”، سعيد عليق، قصفا مُباشرا لرئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، من بوابة “التلفزيون الجزائري العمومي”.

وصرّح قائلا :”حسب ما سمعت فإن الرئيس غير قانوني، ونفس الأمر ينطبق على المكتب الفيدرالي، والله أعلم”.

وواصل :”حسب وجهة نظري، وحسب خبرتي في هذا الميدان، يجب تعيين رئيس الإتحادية من طرف الجمعية العامة، لا من الفوق”.

وواصل :”عندما يتم تعيين رئيس سياسيا، فإن المصداقية تكون منعدمة تماما حينها”.

وختم :”وبخصوص رئيس الرابطة، يجب أن يتم إختياره من رؤساء الأندية، لا أن يتم تعيينه سياسيا هو الآخر”.


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