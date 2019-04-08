“عليق” يقصف :”حسبما سمعت زطشي رئيس غير قانوني”!

وجه المُدير العام الرياضي لـ”شباب بلوزداد”، سعيد عليق، قصفا مُباشرا لرئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، من بوابة “التلفزيون الجزائري العمومي”.

وصرّح قائلا :”حسب ما سمعت فإن الرئيس غير قانوني، ونفس الأمر ينطبق على المكتب الفيدرالي، والله أعلم”.

وواصل :”حسب وجهة نظري، وحسب خبرتي في هذا الميدان، يجب تعيين رئيس الإتحادية من طرف الجمعية العامة، لا من الفوق”.

وواصل :”عندما يتم تعيين رئيس سياسيا، فإن المصداقية تكون منعدمة تماما حينها”.

وختم :”وبخصوص رئيس الرابطة، يجب أن يتم إختياره من رؤساء الأندية، لا أن يتم تعيينه سياسيا هو الآخر”.