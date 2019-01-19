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عليق ينتظر رد “شارف” هذا الأسبوع

الرياضة
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عليق ينتظر رد “شارف” هذا الأسبوع
بقلم إسماعيل عشاش

يُحلم المُدير العام لـ”شباب بلوزداد”، سعيد عليق، بإستقدام بوعلام شارف، لشغل منصب مُدير فني، لبناء قاعدة تكوين دائمة في الفريق.

وكشف الرجل الأول في “السياربي”، بأنه يحلم يحلم برؤية التقني المُخضرم، يُشرف على تأطير الفئات الشُبانية، في مشروع على المدى الطويل.

وأوضح في نفس الشأن في تصريحات للإذاعة الوطنية، بأنه تفاوض رسميا مع المُستقيل مؤخرا من “dtn” الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأكد في الأخير، بأنه ينتظر إجابة المُدرب السابق لـ”إتحاد الحراش”، هذا الأسبوع، وإلا فإنه سيبحث عن إسم جديد لهذا المنصب.


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